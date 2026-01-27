Самошников вернется в расположение «Спартака» на следующей неделе

Агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова Алексей Бабырь в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«Ничего серьезного нет. Он прошел медобследование и нашли небольшое повреждение, над которым надо поработать. У него уйдет на это порядка недели. Через неделю он вылетит обратно в ОАЭ и продолжит готовиться к сезону вместе с командой», — сказал Бабырь «СЭ».

Ранее «Спартак» сообщил, что Самошников по медицинским причинам продолжит подготовку к весенней части сезона в Москве.