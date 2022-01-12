Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:40

Самедов: «Жирков сейчас на две головы выше многих молодых футболистов, он поможет «Химкам»

Самедов считает, что Жирков на две головы выше многих молодых футболистов
Микеле Антонов

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход хавбека Юрия Жиркова в «Химки».

«Жирков — большой футболист. В 38 лет он продолжил карьеру. Юрий Валентинович — большой мастер. Я думаю, Жирков на 100% поможет «Химкам». Он сейчас на две головы выше многих молодых футболистов, которые играют в российском чемпионате. Не знаю, насколько трио Мамаев, Глушаков, Жирков поможет «Химкам» избежать вылета. Но знаю точно, что это большие футболисты с хорошей карьерой», — сказал Самедов «СЭ».

Ранее, 12 января, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» сообщил, что контракт с 38-летним полузащитником подписан по системе «0,5 + 1».

Последним клубом Жиркова был «Зенит», который он покинул летом 2021 года.

Александр Самедов
Юрий Жирков
Футбол
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Особняк за 26 миллионов долларов и трое детей: как живут Курникова и Иглесиас
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мурило попрощался с «Локомотивом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости