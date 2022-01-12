Самедов: «Жирков сейчас на две головы выше многих молодых футболистов, он поможет «Химкам»

Самедов считает, что Жирков на две головы выше многих молодых футболистов

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход хавбека Юрия Жиркова в «Химки».

«Жирков — большой футболист. В 38 лет он продолжил карьеру. Юрий Валентинович — большой мастер. Я думаю, Жирков на 100% поможет «Химкам». Он сейчас на две головы выше многих молодых футболистов, которые играют в российском чемпионате. Не знаю, насколько трио Мамаев, Глушаков, Жирков поможет «Химкам» избежать вылета. Но знаю точно, что это большие футболисты с хорошей карьерой», — сказал Самедов «СЭ».

Ранее, 12 января, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» сообщил, что контракт с 38-летним полузащитником подписан по системе «0,5 + 1».

Последним клубом Жиркова был «Зенит», который он покинул летом 2021 года.