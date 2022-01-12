«Не забывай свои корни». Смолов выбрал свой первый номер в «Динамо»

Новичок «Динамо» Федор Смолов будет выступать за команду под 40-м номером, сообщает официальный Twitter клуба. Под этим номером он начинал свою карьеру в «Динамо».

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Федя выбрал свой первый номер в «Динамо» ???



Не забывай свои корни, помни ?#ДинамоМосква #Смолов #футбол pic.twitter.com/T767bGwp46 — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 12, 2022

«Федя выбрал свой первый номер в «Динамо», — говорится в сообщении. — Не забывай свои корни, помни».

«Динамо» — первый клуб в профессиональной карьере 31-летнего Смолова. Форвард провел за бело-голубых 77 игр в период с 2007 по 2015 год, на его счету 4 гола и 3 результативные передачи за команду.