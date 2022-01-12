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«Не забывай свои корни». Смолов выбрал свой первый номер в «Динамо»

Евгений Петров
Корреспондент

Новичок «Динамо» Федор Смолов будет выступать за команду под 40-м номером, сообщает официальный Twitter клуба. Под этим номером он начинал свою карьеру в «Динамо».

«Федя выбрал свой первый номер в «Динамо», — говорится в сообщении. — Не забывай свои корни, помни».

«Динамо» — первый клуб в профессиональной карьере 31-летнего Смолова. Форвард провел за бело-голубых 77 игр в период с 2007 по 2015 год, на его счету 4 гола и 3 результативные передачи за команду.

Федор Смолов
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
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П
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Реми Кабелла

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Александр Соболев

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