В субботу, 7 мая, состоится матч 28-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата сочинцы разгромили армейцев со счетом 4:1. В рамках премьер-лиги ЦСКА не может победить «Сочи» уже три игры подряд.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем ЦСКА — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.