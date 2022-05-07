Матч 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» покажут в кинотеатрах

Матч 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» покажут в кинотеатрах, сообщает пресс-служба РПЛ.

15 мая прямую трансляцию игры можно будет посмотреть в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сыктывкара, Мурманска и Рязани.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 15 мая на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16.00 мск.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России сезона-2021/22. «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка.