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Махачкалинское «Динамо» потребовало от «Зенита» публичных извинений за эпиграмму с фразой «бороды рубили догола»

Алексей Михайлов

Председатель общего собрания учредителей махачкалинского «Динамо» Магомед Багаудинов отреагировал на эпиграмму, опубликованную в Telegram-канале «Зенита» накануне очного матча команд в 12-м туре РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» потребовало от «Зенита» публичных извинений за эпиграмму с фразой «бороды рубили догола».
Фото ФК «Зенит»

Позднее «Зенит» удалил пост с эпиграммой.

«Футбольное соперничество и острое слово перед игрой — часть спорта, и мы это уважаем. Наш клуб в том числе ответил стихами на стихи, чтобы не оставлять рифму соперника подвешенной в воздухе. Но в тексте клуба из Санкт-Петербурга шутки перешли границы дозволенного.

Папаха и борода для дагестанцев — не элементы образа и не повод для насмешек. Это символы чести, достоинства, веры и многовековых традиций наших народов.

Строки о том, что здесь «бороды рубили догола» и ветер «срывал папахи», мы считаем неприемлемыми. Каждое слово имеет свою цену, особенно когда его произносит один из крупнейших клубов страны перед многомиллионной аудиторией.

Мы ждем от руководства «Зенита» публичных извинений в адрес болельщиков махачкалинского «Динамо» и всех дагестанцев.

Мы открыты к честной борьбе на поле, к любому соперничеству и к спортивным подколам. Но есть темы, шутить и дерзить над которыми мы считаем непозволительным», — написал Багаудинов в своем Telegram-канале.

Матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 25 октября, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18.30 по московскому времени.

После 11 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. У махачкалинского «Динамо» — 13 очков и девятое место.

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Источник: Telegram-канал Магомеда Багаудинова
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ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

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Матеус Рейс
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