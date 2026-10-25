Махачкалинское «Динамо» потребовало от «Зенита» публичных извинений за эпиграмму с фразой «бороды рубили догола»

Председатель общего собрания учредителей махачкалинского «Динамо» Магомед Багаудинов отреагировал на эпиграмму, опубликованную в Telegram-канале «Зенита» накануне очного матча команд в 12-м туре РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» потребовало от «Зенита» публичных извинений за эпиграмму с фразой «бороды рубили догола». Фото ФК «Зенит»

Позднее «Зенит» удалил пост с эпиграммой.

«Футбольное соперничество и острое слово перед игрой — часть спорта, и мы это уважаем. Наш клуб в том числе ответил стихами на стихи, чтобы не оставлять рифму соперника подвешенной в воздухе. Но в тексте клуба из Санкт-Петербурга шутки перешли границы дозволенного.

Папаха и борода для дагестанцев — не элементы образа и не повод для насмешек. Это символы чести, достоинства, веры и многовековых традиций наших народов.

Строки о том, что здесь «бороды рубили догола» и ветер «срывал папахи», мы считаем неприемлемыми. Каждое слово имеет свою цену, особенно когда его произносит один из крупнейших клубов страны перед многомиллионной аудиторией.

Мы ждем от руководства «Зенита» публичных извинений в адрес болельщиков махачкалинского «Динамо» и всех дагестанцев.

Мы открыты к честной борьбе на поле, к любому соперничеству и к спортивным подколам. Но есть темы, шутить и дерзить над которыми мы считаем непозволительным», — написал Багаудинов в своем Telegram-канале.

Матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 25 октября, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18.30 по московскому времени.

После 11 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. У махачкалинского «Динамо» — 13 очков и девятое место.

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