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Сегодня, 13:15

Михаил Лихачев ответил на вопрос, мог ли Глушаков с ходу стать звездой «пляжки»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу, трехкратный тренер — чемпион мира Михаил Лихачев в беседе с обозревателем «СЭ» прокомментировал временный переход в пляжный футбол экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

— В пляжный футбол, в «Строгино», временно перешел Денис Глушаков. Вы с ним разговаривали? Зачем, как вам показалось, экс-капитану «Спартака» это надо?

— Да, общался. На мой взгляд, он просто хотел таким образом разнообразить подготовку к сезону в большом футболе — в отсутствие действующей команды в нем. Думаю, что в пляжном футболе он смог совместить приятное с полезным. Тем более он говорил, что чувствует, как крепнут его мышцы ног, как он набирает физически. Думаю, это поможет Денису в его будущем клубе. Желаю ему удачи и чтобы пляжный футбол помог ему еще поиграть в футбол классический.

— Был ли у него шанс блеснуть в «пляжке» или специфика настолько другая, что чудес не бывает?

— В пляжном футболе есть адаптационный период, который любому футболисту из другой разновидности надо пройти. Как показывает практика, это минимум год. Только после него можно показать что-то реальное.

Полностью интервью Михаила Лихачева можно прочитать на сайте «СЭ»

Денис Глушаков
Сборная России по пляжному футболу
Михаил Лихачев
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 17:30
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 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
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Спартак

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