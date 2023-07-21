Сафонов в игре с «Динамо» был близок к рекорду среди вратарей по касаниям мяча за матч

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов 77 раз коснулся мяча в матче против «Динамо» (3:1) в первом туре РПЛ, сообщает Opta Sports.

Этот результат стал лучшим в карьере 24-летнего вратаря. Кроме того, это третий результат за всю историю ведения подобной статистики в РПЛ (с 2009 года).

Сафонов повторил результат Нукри Ревишвили («Анжи»), но уступил Виталию Гудиеву и Илье Лантратову, которые в прошедшем сезоне коснулись мяча 79 и 86 раз соответственно, выступая за «Химки».