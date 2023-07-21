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Гафин — о капитанской повязке Бальбуэна: «Это решение команды, которое подтверждается главным тренером»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал возвращение капитанской повязки к защитнику Фабиану Бальбуэна.

— Новый капитан в команде — Бальбуэна. Как оцените такое решение?

— Это решение команды, которое подтверждается главным тренером. Поэтому я никак не могу его оценивать. Это решение, которое принято. Фабиан — взрослый футболист. Фабиан обладает авторитетом в нашей команде. И, насколько я знаю, в своей сборной. Он в некоторых матчах выводил команду Парагвая с капитанской повязкой. Также было и в бразильском «Коринтиансе». Поэтому это не первая капитанская повязка для Фабиана. Он имеет такой опыт. Это говорит о том, что он показывал авторитет не только в нашей команде.

— Как оцените форму Бальбуэна после возвращения?

— Мы сегодня видели игру. Хотелось бы, чтобы форма и игра всей команды была гораздо лучше.

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс» на правах аренды.

Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба. 21 июля стало известно, что он снова стал капитаном «Динамо». Он вывел команду с повязкой на матч первого тура против «Краснодара» (1:3).

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Факел
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