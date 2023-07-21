В «Динамо» опровергли интерес к защитнику «Атлетико Минейро» Рубенсу

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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос об интересе клуба к защитнику «Атлетико Минейро» Рубенсу.

— Есть интерес к защитнику Рубенсу из «Атлетико Минейро»?

— Нет.

— Никогда не было?

— Нет.

Рубенс является воспитанником «Атлетико Минейро». Контракт 22-летнего бразильца с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 защитник провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.