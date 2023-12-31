Сафонов попал в топ-10 вратарей Европы с лучшим процентом сейвов в первой части сезона-2023/24

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов попал в список европейских вратарей с лучшим процентом отраженных ударов в первой половине сезона-2023/24 по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

Россиянин занял в рейтинге 10-е место с 83 процентами сейвов. В список попали вратари, которые провели на поле не менее 720 минут (8 матчей).

Первая тройка списка выглядит следующим образом: первое место — Матяж Розман («Целе») — 89 процентов сейвов, второе место — Иван Арболеда («Анортосис») — 87 процентов, третье место — Анатолий Трубин («Бенфика») — 85 процентов.

Сафонов в этом сезоне провел за «быков» 18 матчей, пропустил 12 голов и в 8 играх отстоял на ноль.

26 декабря семь российских игроков вошли в список «будущих чемпионов» CIES Football Observatory.