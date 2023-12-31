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Сафонов попал в топ-10 вратарей Европы с лучшим процентом сейвов в первой части сезона-2023/24

Руслан Минаев
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Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов попал в список европейских вратарей с лучшим процентом отраженных ударов в первой половине сезона-2023/24 по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

Россиянин занял в рейтинге 10-е место с 83 процентами сейвов. В список попали вратари, которые провели на поле не менее 720 минут (8 матчей).

Первая тройка списка выглядит следующим образом: первое место — Матяж Розман («Целе») — 89 процентов сейвов, второе место — Иван Арболеда («Анортосис») — 87 процентов, третье место — Анатолий Трубин («Бенфика») — 85 процентов.

Сафонов в этом сезоне провел за «быков» 18 матчей, пропустил 12 голов и в 8 играх отстоял на ноль.

26 декабря семь российских игроков вошли в список «будущих чемпионов» CIES Football Observatory.

Матвей Сафонов
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Краснодар

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 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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