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Магкеев: «Все разговоры с «Локомотивом» на счет контракта будут после сборов»

Магкеев рассказал, почему не стал переподписывать контракт с «Локомотивом»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, почему не стал переподписывать контракт с клубом.

«Был диалог по продлению еще до травмы. «Локомотив» предложил продлить контракт на год сразу же после того, как я ее получил. Но я не хотел, чтобы это подписание было за мои прошлые заслуги. Поэтому я отказался. Сказал: «Давайте вы будете во мне уверены, а я — в своем теле. Тогда будем что-то обсуждать». Так что все разговоры на этот счет будут после сборов», — приводит слова Магкеева «КП Спорт».

24-летний футболист получил разрыв крестообразной связки коленного сустава 8 мая 2023 года в матче 26-го тура РПЛ-2022/23 против «Сочи» (3:0). В мае футболист перенес операцию в одной из французских клиник.

Контракт Магкеева с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Источник: КП Спорт
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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12
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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