Магкеев — о результативности Тикнизяне: «Поймал свою игру, женился»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев объяснил причину высокой результативности своего одноклубника Наира Тикнизяна.

«Почему Наир так много забивает? Поймал свою игру, женился. Наверное, это ему тоже помогло. А так, он всегда проделывал большой объем работы. Сейчас ему воздается за это. Может ли уехать в Европу? Да, почему нет? Пусть Наир уезжает. Это хорошая реклама и нашему чемпионату, и нашему клубу. Если Тикнизян уедет в Европу, буду рад за него. Говорят, что он очень вспыльчивый? Это мягко сказано. Мы, зная его непростой характер, стараемся где-то сглаживать углы, чтобы он чувствовал себя комфортно и сейчас забивал голы. Это самое главное для команды», — приводит слова Магкеева «КП Спорт».

24-летний Тикнизян в текущем сезоне сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. В ноябре 2023 года защитник женился на ведущей Яне Ромашкиной.