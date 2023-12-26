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Сегодня, 19:55

7 российских игроков вошли в список «будущих чемпионов» Международного центра спортивных исследований

Руслан Минаев
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Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал список из 270 «будущих чемпионов, за которыми стоит следить».

Рейтинг составлен из игроков 2003 года рождения и младше. В него вошли 7 российских игроков — Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Ярослав Михайлов («Оренбург») и Сергей Пиняев («Локомотив»).

В списке вратарей лидирует Гийом Рест («Тулуза»), центральный защитник — Джорджио Скалвини («Аталанта»), левый защитник — Алехандро Бальде («Барселона»), правый защитник — Арнау Мартинес («Жирона»), опорный полузащитник — Гави («Барселона»), атакующий полузащитник — Джуд Беллингем («Реал»), левый вингер — Алехандро Гарначо («МЮ»), правый вингер — Хави Симонс («Лейпциг»), центральный нападающий — Расмус Хойлунд («МЮ»).

Источник: CIES Football Observatory
Арсен Захарян
Сергей Пиняев
РПЛ
Виктор Мелехин
Никита Салтыков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

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Максим Глушенков

Локомотив

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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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