Сафонов оформил первый гостевой "сухарь" в карьере

"Краснодар" разгромил "Енисей" в матче 28-го тура премьер-лиги со счетом 4:0. 20-летний голкипер южан Матвей Сафонов впервые в карьере не пропустил в гостевой встрече на высшем уровне.

Ранее молодой вратарь "засушил" пять домашних игр чемпионата, но всякий раз пропускал на выезде (в пяти встречах чемпионата, в двух Кубка России и двух Лиги Европы). (Кирилл Бурдаков)​

"Краснодар" вцепился в бронзу, "Енисей" вылетел из премьер-лиги

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