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Рыжиков — седьмой суперветеран в чемпионате России

19:16
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Голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков в субботу отпраздновал 40-летие, а в воскресенье вышел в стартовом составе команды на матч с «Локомотивом». Двукратный чемпион России в составе «Рубина» стал седьмым футболистом, сыгравшим в высшем дивизионе на пятом десятке. Уже этой осенью Рыжиков наверняка потеснит в ветеранском списке коллегу по амплуа Романа Березовского. Правда, от рекорда Анатолий Давыдова вратаря отделяют почти четыре года. (Кирилл Бурдаков)

Самые возрастные футболисты в чемпионатах России

Игрок

Дата рожд.

Клуб

Дата матча

Матч

Возраст

Анатолий Давыдов

13.11.1953

Зенит

03.09.1997

Черноморец (д) — 0:0

43 года 295 дней

Дмитрий Лоськов

12.02.1974

Локомотив

13.05.2017

Оренбург (д) — 4:0

43 года 90 дней

Александр Филимонов

15.10.1973

Арсенал

08.12.2014

Ростов (д) — 1:0

41 год 54 дня

Андрей Тихонов

16.10.1970

Спартак

18.09.2011

Кр.Советов (д) — 3:0

40 лет 337 дней

Руслан Аджинджал

22.06.1974

Краснодар

17.05.2015

Торпедо (д) — 2:2

40 лет 329 дней

Роман Березовский

05.08.1974

Динамо

13.09.2014

Зенит (г) — 2:3

40 лет 39 дней

Сергей Рыжиков

19.09.1980

Тамбов

20.09.2020

Локомотив (н) — ?

40 лет 1 день

Сергей Наталушко

13.09.1960

Сатурн

26.05.2000

Кр.Советов (г) — 2:3

39 лет 255 дней

Александр Балахнин

01.04.1955

Лада

28.10.1994

Текстиьщик (д) — 3:2

39 лет 210 дней

Юрий Гаврилов

03.05.1953

Асмарал

08.11.1992

Динамо (д) — 1:3

39 лет 189 дней

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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