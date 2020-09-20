Рыжиков — седьмой суперветеран в чемпионате России
Голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков в субботу отпраздновал 40-летие, а в воскресенье вышел в стартовом составе команды на матч с «Локомотивом». Двукратный чемпион России в составе «Рубина» стал седьмым футболистом, сыгравшим в высшем дивизионе на пятом десятке. Уже этой осенью Рыжиков наверняка потеснит в ветеранском списке коллегу по амплуа Романа Березовского. Правда, от рекорда Анатолий Давыдова вратаря отделяют почти четыре года. (Кирилл Бурдаков)
Самые возрастные футболисты в чемпионатах России
|
Игрок
|
Дата рожд.
|
Клуб
|
Дата матча
|
Матч
|
Возраст
|
Анатолий Давыдов
|
13.11.1953
|
Зенит
|
03.09.1997
|
Черноморец (д) — 0:0
|
43 года 295 дней
|
Дмитрий Лоськов
|
12.02.1974
|
Локомотив
|
13.05.2017
|
Оренбург (д) — 4:0
|
43 года 90 дней
|
Александр Филимонов
|
15.10.1973
|
Арсенал
|
08.12.2014
|
Ростов (д) — 1:0
|
41 год 54 дня
|
Андрей Тихонов
|
16.10.1970
|
Спартак
|
18.09.2011
|
Кр.Советов (д) — 3:0
|
40 лет 337 дней
|
Руслан Аджинджал
|
22.06.1974
|
Краснодар
|
17.05.2015
|
Торпедо (д) — 2:2
|
40 лет 329 дней
|
Роман Березовский
|
05.08.1974
|
Динамо
|
13.09.2014
|
Зенит (г) — 2:3
|
40 лет 39 дней
|
Сергей Рыжиков
|
19.09.1980
|
Тамбов
|
20.09.2020
|
Локомотив (н) — ?
|
40 лет 1 день
|
Сергей Наталушко
|
13.09.1960
|
Сатурн
|
26.05.2000
|
Кр.Советов (г) — 2:3
|
39 лет 255 дней
|
Александр Балахнин
|
01.04.1955
|
Лада
|
28.10.1994
|
Текстиьщик (д) — 3:2
|
39 лет 210 дней
|
Юрий Гаврилов
|
03.05.1953
|
Асмарал
|
08.11.1992
|
Динамо (д) — 1:3
|
39 лет 189 дней