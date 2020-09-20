Голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков в субботу отпраздновал 40-летие, а в воскресенье вышел в стартовом составе команды на матч с «Локомотивом». Двукратный чемпион России в составе «Рубина» стал седьмым футболистом, сыгравшим в высшем дивизионе на пятом десятке. Уже этой осенью Рыжиков наверняка потеснит в ветеранском списке коллегу по амплуа Романа Березовского. Правда, от рекорда Анатолий Давыдова вратаря отделяют почти четыре года. (Кирилл Бурдаков)

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