Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру нападающего «Локомотива» Федора Смолова после матча 5-го тура с «Краснодаром» (2:1) в чемпионате России. Он оформил дубль и вышел в лидеры гонки бомбардиров этого сезона.

«Смолов — просто молодец! Его явно не хватало на Евро! Эх, Станислав, взял бы Федора, глядишь, и Карпин был бы в «Ростове», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Смолов не попал в состав сборной России на Евро-2020. Команда заняла четвертое место в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира. После этого РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым и его штабом.

23 июля Валерий Карпин возглавил сборную России. Первый матч под его руководством команда проведет 1 сентября против Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.