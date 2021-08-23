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Губерниев — о Смолове: «Взял бы Черчесов его на Евро, глядишь, и Карпин был бы в «Ростове»

10:05
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру нападающего «Локомотива» Федора Смолова после матча 5-го тура с «Краснодаром» (2:1) в чемпионате России. Он оформил дубль и вышел в лидеры гонки бомбардиров этого сезона.

«Смолов — просто молодец! Его явно не хватало на Евро! Эх, Станислав, взял бы Федора, глядишь, и Карпин был бы в «Ростове», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Смолов не попал в состав сборной России на Евро-2020. Команда заняла четвертое место в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира. После этого РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым и его штабом.

23 июля Валерий Карпин возглавил сборную России. Первый матч под его руководством команда проведет 1 сентября против Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2825

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр