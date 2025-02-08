Рябчук: «Промес очень скучает по «Спартаку», хочет вернуться»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в комментрии для «СЭ» ответил на вопрос об общении с Квинси Промесом.

«Общался с Промесом. Это было и в отпуске, и когда он приезжал на игры. Все хорошо. Он очень сильно скучает по «Спартаку», хочет вернуться. И хочет решить свои вопросы. Он такой игрок, который готов сразу выйти на поле», — сказал Рябчук «СЭ».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. Сейчас 33-летний игрок находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды.

На родине футболист приговорен к 7,5 года тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков и к полутора годам за нападение на человека с ножом. Сейчас футболист выступает за клуб второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед»