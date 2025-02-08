Абердин уже прибыл в расположение «Сочи»

Защитник «Хетафе» Набиль Абердин близок к переходу в «Сочи». По информации Legalbet, клубы договорились об аренде с правом выкупа за 350 тысяч евро. 22-летний игрок уже прибыл в расположение «Сочи».

Абердин с июля 2024 года выступает за испанский клуб. В этом сезоне Абердин сыграл в 7 матчах и не отметился результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.