Рябчук — о Гарсии: «Хорошо его знаю, он крепкий игрок»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход нападающего греческого АЕКа Ливая Гарсии.

«Давно знаю Гарсию, он играл в Греции. Он всегда создавал много проблем. Крепкий, хороший игрок, я его знаю. Проблемы мне? Он больше в центре, а я по флангу. Но он может играть в любой позиции в атаке — так я видел в Греции», — сказал Рябчук «СЭ».

Гарсия играл за АЕК с 2020 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах форвард забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.