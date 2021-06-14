Руй Витория обратился к журналистам по-русски: «Рад быть тренером «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория во время пресс-конференции пообещал выучить русский язык для работы в московском клубе. По мнению португальца, у красно-белых есть все условия для достижения поставленных задач.

«Я очень рад быть тренером «Спартака» (сказал по-русски). Обещаю выучить больше фраз и слов на русском, в том числе и про «Спартак». В начале нашего общения с представителям клуба сложилось приятное впечатление. Было понятно, что «Спартак» сможет предоставить условия для достижения самых высших целей и задач», — сказал Витория.