Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Руй Витория обратился к журналистам по-русски: «Рад быть тренером «Спартака»

15:22
Теги:

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория во время пресс-конференции пообещал выучить русский язык для работы в московском клубе. По мнению португальца, у красно-белых есть все условия для достижения поставленных задач.

«Я очень рад быть тренером «Спартака» (сказал по-русски). Обещаю выучить больше фраз и слов на русском, в том числе и про «Спартак». В начале нашего общения с представителям клуба сложилось приятное впечатление. Было понятно, что «Спартак» сможет предоставить условия для достижения самых высших целей и задач», — сказал Витория.

51-летний специалист сменил на посту главного тренера «Спартака» немца Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая.

(Сергей Федоров)

Читайте также

Польша — Словакия: прогноз Романа Орещука на матч Евро-2020
Шотландия — Чехия, Евро-2020: где смотреть матч и во сколько начало трансляции
Швеция — самая российская команда на чемпионате Европы за 17 лет
Украина повторила худшую серию в истории Евро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы