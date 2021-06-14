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Руй Витория заявил, что детально изучил «Спартак»

15:26
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Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория во время пресс-конференции отметил, что хорошо изучил команду после окончания чемпионата.

«После достижения соглашения со «Спартаком» у меня было много времени для изучения команды и чемпионата. Сейчас у меня хорошее понимание о всех клубах и тренерах, плюс детально изучили «Спартак».

Мы хотим максимально взять самое хорошее из того, что было и добавить что-то свое. Я работал и с 3 и 4 защитниками, схема не проблема. Главное в современном футболе — соблюдение игровых принципов на поле", — отметил тренер.

По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Сергей Федоров)

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