Руй Витория заявил, что детально изучил «Спартак»
15:26
Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория во время пресс-конференции отметил, что хорошо изучил команду после окончания чемпионата.
«После достижения соглашения со «Спартаком» у меня было много времени для изучения команды и чемпионата. Сейчас у меня хорошее понимание о всех клубах и тренерах, плюс детально изучили «Спартак».
Мы хотим максимально взять самое хорошее из того, что было и добавить что-то свое. Я работал и с 3 и 4 защитниками, схема не проблема. Главное в современном футболе — соблюдение игровых принципов на поле", — отметил тренер.
По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
(Сергей Федоров)
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