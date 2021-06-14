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«Спартак» представил Руя Виторию

15:18
«Спартак» представил болельщикам нового главного тренера Руя Виторию. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» представил болельщикам нового главного тренера Руя Виторию. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 14 июня, «Спартак» проводит пресс-конференции по случаю назначения Руя Витории на пост нового главного тренера команды.

51-летний специалист сменил на посту главного тренера «Спартака» немца Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая.

По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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