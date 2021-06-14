«Спартак» представил Руя Виторию

Сегодня, 14 июня, «Спартак» проводит пресс-конференции по случаю назначения Руя Витории на пост нового главного тренера команды.

51-летний специалист сменил на посту главного тренера «Спартака» немца Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая. По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.