«Спартак» представил Руя Виторию
15:18
Сегодня, 14 июня, «Спартак» проводит пресс-конференции по случаю назначения Руя Витории на пост нового главного тренера команды.
51-летний специалист сменил на посту главного тренера «Спартака» немца Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая.
По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
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