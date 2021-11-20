Кафельников: «В текущей ситуации и с таким подбором игроков я не вижу перспектив у «Спартака»

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых в матче 15-го тура против «Краснодара» (1:2).

«Необъективное судейство? Кто-то считает, что на Ларссоне не было пенальти — удар в ногу был за пределами штрафной. Я не могу это комментировать, но по моему субъективному мнению — это пенальти. Видимо, профессионалы посчитали, что пенальти не было. Соболев деревяный? А разве нет? Посмотрите, как он обрабатывает мячи, какая у него техника. К этому мне добавить нечего. В этом матче «Спартак» сыграл лучше, чем с «Локомотивом». Результат говорит об обратном? Сегодня тренер сделал всего 2 замены. Скамейки нет. Заменить играющих Промеса и Мозеса некому. Что тут можно сказать?», — сказал Кафельников «СЭ».

Кафельников также отметил, что судейство было на нормальном уровне, за исключением нескольких моментов.

«В данной ситуации и с таким подбором игроков я не вижу перспектив у «Спартака». Все на игроках, а не на тренере. Это же не тренер выходит и исполняет пенальти как Соболев. И не тренер его учит так бить. Во втором тайме была абсолютно равная игра. «Спартак» давил — мне второй тайм понравился. Судейство было нормальным, за исключением этого момента. Наверное, еще не было желтой карточки у Умярова», — добавил Кафельников.

Красно-белые не могут победить в чемпионате России уже пять матчей подряд. «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице с разностью мячей 17-21.