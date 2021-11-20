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Кафельников: «В текущей ситуации и с таким подбором игроков я не вижу перспектив у «Спартака»

21:35
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Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых в матче 15-го тура против «Краснодара» (1:2).

«Необъективное судейство? Кто-то считает, что на Ларссоне не было пенальти — удар в ногу был за пределами штрафной. Я не могу это комментировать, но по моему субъективному мнению — это пенальти. Видимо, профессионалы посчитали, что пенальти не было. Соболев деревяный? А разве нет? Посмотрите, как он обрабатывает мячи, какая у него техника. К этому мне добавить нечего. В этом матче «Спартак» сыграл лучше, чем с «Локомотивом». Результат говорит об обратном? Сегодня тренер сделал всего 2 замены. Скамейки нет. Заменить играющих Промеса и Мозеса некому. Что тут можно сказать?», — сказал Кафельников «СЭ».

Кафельников также отметил, что судейство было на нормальном уровне, за исключением нескольких моментов.

«В данной ситуации и с таким подбором игроков я не вижу перспектив у «Спартака». Все на игроках, а не на тренере. Это же не тренер выходит и исполняет пенальти как Соболев. И не тренер его учит так бить. Во втором тайме была абсолютно равная игра. «Спартак» давил — мне второй тайм понравился. Судейство было нормальным, за исключением этого момента. Наверное, еще не было желтой карточки у Умярова», — добавил Кафельников.

Красно-белые не могут победить в чемпионате России уже пять матчей подряд. «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице с разностью мячей 17-21.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 2
Арсенал 0
2-й тайм

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00

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Артем Бухаев все материалы автора

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