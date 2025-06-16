Врач «Акрона» Засиев: «По тестам не сказал бы, что у Дзюбы организм 36-летнего»

Клубный врач «Акрона» Руслан Засиев рассказал о результатах тестов нападающего Артема Дзюбы.

— Как медосмотр прошел Дзюба?

— Великолепно прошел тест. В отличной форме.

— Говорят, что на физических тестах организм Роналду намного моложе, у Артема так же?

— Нет смысла сравнивать с Роналду. По тестам не сказал бы, что у Дзюбы организм 36-летнего.

Дзюба в сезоне-2024/25 во всех турнирах за «Акрон» в 24 матчах забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.