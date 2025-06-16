Стежко — после перехода в «Краснодар»: «Впереди нас ждут только победы»

Защитник Виталий Стежко записал видеообращение после перехода из «Черноморца» в «Краснодар».

«Я рад вернуться домой. Я обещал вернуться, впереди нас ждут только победы. Вперед, «быки»!» — сказал 28-летний игрок.

«Краснодар» подписал контракт со Стежко до конца сезона-2027/28.

В сезоне-2024/25 защитник сыграл в 30 матчах первой лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 600 тысяч евро.

Стежко является уроженцем станицы Бузиновской Краснодарского края. Его профессиональная карьера началась в «Краснодаре». Также он играл за «Пюник» и «Енисей».