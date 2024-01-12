Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

Нигматуллин — о геморрое: «Такие вещи не афишируют, но я об этом говорю открыто. Пусть болельщики знают, что скрывается за красивой оберткой профессионального спорта»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Руслан Нигматуллин.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему у многих спортсменов развивается геморрой.

— Два года назад вы участвовали в шоу «Звезды в Африке». Что стало главным испытанием?

— Я там здоровье подорвал. Обострилась старая болячка, полученная еще в годы футбольной карьеры.

— Какая?

— Воспалился геморрой. Это беда многих спортсменов.

— Есть объяснение?

— Перегрузки. Такие вещи не афишируют, но я об этом говорю открыто. Пусть болельщики знают, что скрывается за красивой оберткой профессионального спорта. Сейчас даже рад, что мой сын не стал футболистом. Хоть здоровье сохранит.

— Зачем же вы согласились на такую авантюру, как «Звезды в Африке»?

— В обычной жизни эта болячка давно не проявлялась. Я о ней и забыл. А тут 12 дней впроголодь. Лишь дважды нормально поужинал — куском мяса и картошкой. В остальное время, как и все участники, питался черт знает чем. И пошло жесткое обострение. Удачно совпавшее с моим вылетом из программы.

Руслан Нигматуллин. Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»

— Вот это везение.

— Да уж. А дальше 30-часовой перелет из ЮАР в США. Ох, ребята, вы не представляете, что я пережил! Никому не пожелаю таких мучений, даже злейшему врагу! Слава богу, билет у меня был в бизнес-класс. Как-то удалось прилечь. Сидя 30 часов я бы точно не выдержал.

— Сочувствуем.

— Прилетел в Майами, сразу на скорой увезли в госпиталь. Уже настроился на операцию, но врач предложил повременить. Чтобы снять воспаление, выписал мощные обезболивающие с морфином.

— Помогли?

— Не особо. Потом операция, тяжелое восстановление, которое растянулось на два с половиной месяца...

Руслан Нигматуллин
0
Читайте также
Состоялась жеребьевка на Australian Open-2024
Хендрикс победила в короткой программе на чемпионате Европы-2024 в Каунасе
МИД Ирана заявил об усилении нестабильности в Йемене из-за ударов по хуситам
ВВС США рассказали об итогах удара по йеменским хуситам
Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен
Кардиолог перечислила симптомы возникновения тромбов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавбек «Динамо» Чавес рассказал, что показывал на родине российский снег

Баринов о переходе Салтыкова из «Крыльев» в «Локомотив»: «Знаю его сильные качества. В футболе разбираюсь»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости