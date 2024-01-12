Нигматуллин — о геморрое: «Такие вещи не афишируют, но я об этом говорю открыто. Пусть болельщики знают, что скрывается за красивой оберткой профессионального спорта»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему у многих спортсменов развивается геморрой.

— Два года назад вы участвовали в шоу «Звезды в Африке». Что стало главным испытанием?

— Я там здоровье подорвал. Обострилась старая болячка, полученная еще в годы футбольной карьеры.

— Какая?

— Воспалился геморрой. Это беда многих спортсменов.

— Есть объяснение?

— Перегрузки. Такие вещи не афишируют, но я об этом говорю открыто. Пусть болельщики знают, что скрывается за красивой оберткой профессионального спорта. Сейчас даже рад, что мой сын не стал футболистом. Хоть здоровье сохранит.

— Зачем же вы согласились на такую авантюру, как «Звезды в Африке»?

— В обычной жизни эта болячка давно не проявлялась. Я о ней и забыл. А тут 12 дней впроголодь. Лишь дважды нормально поужинал — куском мяса и картошкой. В остальное время, как и все участники, питался черт знает чем. И пошло жесткое обострение. Удачно совпавшее с моим вылетом из программы.

— Вот это везение.

— Да уж. А дальше 30-часовой перелет из ЮАР в США. Ох, ребята, вы не представляете, что я пережил! Никому не пожелаю таких мучений, даже злейшему врагу! Слава богу, билет у меня был в бизнес-класс. Как-то удалось прилечь. Сидя 30 часов я бы точно не выдержал.

— Сочувствуем.

— Прилетел в Майами, сразу на скорой увезли в госпиталь. Уже настроился на операцию, но врач предложил повременить. Чтобы снять воспаление, выписал мощные обезболивающие с морфином.

— Помогли?

— Не особо. Потом операция, тяжелое восстановление, которое растянулось на два с половиной месяца...