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Сегодня, 11:05

Источник: «Сочи» договорился с Гараниным о расторжении контракта

Руслан Минаев
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Руководство «Сочи» договорилось о расторжении контракта со страшим тренером Вадимом Гараниным после матча Кубка России против «Торпедо» 23 ноября, сообщает «РБ Спорт».

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку. Официально о его уходе до сих пор не было объявлено.

51-летний Гаранин работает в «Сочи» с июня 2022 года, он пришел в команду после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

19 ноября появилась информация о том, что Бердыев может возглавить «Сочи».

«Сочи» с 25 очками располагаются на 9 строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sochi-rastorgnet-kontrakt-s-garaniny-m-23-noyabrya/
РПЛ
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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