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Франко Камоцци: «Промес был бы полезен Нилерландам на ЧМ-2022»

Виталий Косик
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци считает, что нападающий московской команды Квинси Промес мог бы помочь сборной Нидерландов на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Жаль, что тренер не вызвал его в сборную. Он был бы полезен своей команде», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал решил не вызывать Промеса в сборную Нидерландов на чемпионат мира-2022 в Катаре из-за проблем игрока с законом. Футболиста подозревают в том, что он ударил ножом своего двоюродного брата, из-за чего тот получил травму колена во время вечеринки. Инцидент произошел до перехода игрока в «Спартак». Сообщалось, что ему грозит до четырех лет тюрьмы.

В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл за «Спартак» 21 матч по всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.

Сборная Нидерландов одержала победу в первом матче группового этапа ЧМ-2022 против Сенегала (2:0). В группе A команде предстоит встретится с Катаром и Эквадором.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-promes-by-l-by-polezen-sbornoj-niderlandov-na-chm-v-katare/
Квинси Промес
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
3.03 00:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

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