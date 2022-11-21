Захарян является одной из приоритетных целей «Челси». Его могут подписать в январе

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в АПЛ. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 19-летний российский футболист продолжает оставаться одной из приоритетных целей «Челси».

Лондонцы планируют предпринять еще одну попытку для подписания Захаряна. В августе английский клуб был готов активировать опцию выкупа хавбека. Позже в «Динамо» сообщили, что переговоры прекратились по просьбе «Челси».

На своем YouTube-канале Романо отметил, что другие команды также связываются с российским игроком.

В текущем сезоне Захарян провел 20 матчей за «Динамо», забил три гола и сделал шесть результативных передач. У Захаряна 6 игр за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.

В октябре 2020 года Захарян попал в топ-60 лучших молодых футболистов мира по версии британского издания The Guardian.