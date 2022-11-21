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21 ноября, 23:19

Захарян является одной из приоритетных целей «Челси». Его могут подписать в январе

Фабрицио Романо: «Челси» намерен подписать Арсена Захаряна зимой
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в АПЛ. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 19-летний российский футболист продолжает оставаться одной из приоритетных целей «Челси».

Лондонцы планируют предпринять еще одну попытку для подписания Захаряна. В августе английский клуб был готов активировать опцию выкупа хавбека. Позже в «Динамо» сообщили, что переговоры прекратились по просьбе «Челси».

На своем YouTube-канале Романо отметил, что другие команды также связываются с российским игроком.

В текущем сезоне Захарян провел 20 матчей за «Динамо», забил три гола и сделал шесть результативных передач. У Захаряна 6 игр за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.

В октябре 2020 года Захарян попал в топ-60 лучших молодых футболистов мира по версии британского издания The Guardian.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
13
8
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Источник: «Спартак» интересовался чилийским защитником Габриэлем Суасо
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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