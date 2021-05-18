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«У нас немного другая версия». Opta объяснила разницу в символических сборных РПЛ с «Матч ТВ»

16:44

Статистическая компания Opta заявила, что не имеет прямого отношения к символической сборной по итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ, который составил телеканал «Матч ТВ».

Эта сборная вызвала много споров в комментариях и недовольство болельщиков.

There aren't anymore gun's in the valley: «Нет Азмуна или Ларсона, но есть Малком. Гениально».

Индеец племени Атутти: «Нулевой Малколм есть, а шикарного Ларсона нет. Ну ок. В этом вся наша спортивная журналистика...»

Мизантроп: «Малком? Аха. Ахах. Ахахах. АХАХХАХАХХАХАХАХАХ».

Salix: «Лантратов? Кто это? У него агент подсуетился?».

«Судя по всему, «Матч ТВ» составил эту сборную основываясь на Opta Index, это такой усредненный показатель выступлений игроков. На наш взгляд, делать сборную года основываясь на одной цифре не совсем объективно, поэтому у нас версия немного другая», — отметили в Twitter Opta.

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы