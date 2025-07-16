Руководство «Локомотива» обозначило задачу команды на сезон

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о задаче команды на сезон.

— Возможно ли совместить борьбу за трофеи и развитие игроков?

— Мы живем в реальном мире, посмотрим. Будем делать все, чтобы у «Локомотива» это получилось. Но это не достигается за сезон, полтора, два. Это определенный путь, который необходимо пройти. В предстоящем сезоне будут поставлены более амбициозные задачи перед командой.

— Какие?

— Считаю, что клуб может бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.