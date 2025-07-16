Гендиректор «Спартака» — о трансфере Заболотного: «Он добавит мощи и силовой борьбы в штрафной»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев объяснил подписание нападающего Антона Заболотного.

«Спортивный блок и тренерский штаб из всех доступных вариантов выбрали Антона. Он дает возможность добавить качества, которых в составе не было — это мощь, силовая борьба в штрафной. Надеюсь, что он и в дальнейших играх пригодится и будет помогать забивать голы», — цитирует Малышева ТАСС.

1 июля московский клуб объявил о трансфере 34-летнего форварда. Контракт с футболистом рассчитан на год.

В сезоне-2024/25 нападающий выступал за «Химки». На его счету 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Ранее форвард играл в ЦСКА, «Сочи», «Зените», «Тосно», «Факеле», «Уфе», брянском «Динамо» и «Урале».