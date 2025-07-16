Нагорных: «Локомотив» не будет исполнять роль клуба-донора»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» заявил, что работа клуба по подготовке молодежи должна быть связана с наличием опытных игроков в команде.

— «Локомотив» сегодня является топ-клубом?

— Конечно. Клуб как был, так и остается большой командой в российском футболе. И роль клуба-донора исполнять не будет. Важно связать работу по подготовке молодежи с тем, чтобы в команде были опытные ребята. Например, рядом с Бариновым — Карпукас и Годяев, с Монтесом — Морозов и Погостнов.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.