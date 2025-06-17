Руководство «Крыльев» заверило Адиева в том, что он получит 6-7 новичков этим летом
Как стало известно «СЭ», руководители «Крыльев Советов» заверили главного тренера Магомеда Адиева, что он получит 6-7 новичков этим летом и все трансферы футболистов будут с ним согласованы.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Адиев может покинуть команду из-за конфликта внутри руководства. По данным источника, причиной конфликта между председателем совета директоров клуба и генеральным и спортивным директорами самарцев является вопрос согласования трансферов.
Позднее заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов опроверг «СЭ» информацию о возможном уходе Адиева.
«Крылья Советов» объявили о назначении Магомеда Адиева главным тренером команды в четверг, 5 июня. Контракт со специалистом действует до конца июня 2026 года с опцией продления на один сезон.
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11
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13
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14
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15
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
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|16:15
|Акрон – Зенит
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|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
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|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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