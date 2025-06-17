Руководство «Крыльев» заверило Адиева в том, что он получит 6-7 новичков этим летом

Как стало известно «СЭ», руководители «Крыльев Советов» заверили главного тренера Магомеда Адиева, что он получит 6-7 новичков этим летом и все трансферы футболистов будут с ним согласованы.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Адиев может покинуть команду из-за конфликта внутри руководства. По данным источника, причиной конфликта между председателем совета директоров клуба и генеральным и спортивным директорами самарцев является вопрос согласования трансферов.

Позднее заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов опроверг «СЭ» информацию о возможном уходе Адиева.

«Крылья Советов» объявили о назначении Магомеда Адиева главным тренером команды в четверг, 5 июня. Контракт со специалистом действует до конца июня 2026 года с опцией продления на один сезон.