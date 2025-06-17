В «Крыльях» назвали фейком информацию о возможном уходе Адиева

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о возможном уходе главного тренера Магомеда Адиева из клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что специалист может покинуть команду из-за конфликта внутри руководства.

«Фейк на 100 процентов», — сказал Пименов «СЭ».

«Крылья Советов» объявили о назначении Магомеда Адиева главным тренером команды в четверг, 5 июня. Контракт со специалистом действует до конца июня 2026 года с опцией продления на один сезон.