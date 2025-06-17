Мостовой согласен пройти стажировку у Карпина в «Динамо»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на приглашение главного тренера «Динамо» Валерия Карпина пройти стажировку в московском клубе.

«Конечно, я готов. Поеду с удовольствием. Увидимся с ним, все нормально. Хотя я уже был на стажировке в «Динамо» у Лички», — сказал Мостовой «СЭ».

В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. 56-летний россиянин еще не работал тренером ни в одной команде.

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».