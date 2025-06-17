Сторожук: «Ахмат» будет жить настоящим, но и постарается радовать болельщиков»

Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук прокомментировал свое назначение. Контракт российского специалиста с грозненским клубом рассчитан на три года.

«Хочу поприветствовать болельщиков, которые в большей степени ждут возвращения чемпионата. Мы постараемся жить настоящим, но будем стараться радовать болельщиков в будущем», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

До назначения в «Ахмат» с января 2023 года 43-летний Сторожук возглавлял тульский «Арсенал». Ранее он работал в системе «Краснодара», а с июля 2022 по январь 2023 года возглавлял главную команду «быков».