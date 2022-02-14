Клубы РПЛ и ФНЛ готовы отказаться от географического принципа при назначении судей

Руководитель судейского департамента РФС Витор Перейра рассказал о возможной отмене географического принципа при назначении судей на матчи.

— Не планируете ли отменить географический принцип при назначении судей?

— Когда я только приехал, мы провели опрос на этот счет, чтобы понять позицию клубов, региональных федераций, самих судей и инспекторов по всей стране. Для клубов РПЛ и ФНЛ не было никаких проблем с географическим принципом. Их ответ был прост: «Нам нужны сильнейшие арбитры безотносительно географической принадлежности».

На уровне ФНЛ-2 есть разные дивизионы, где географический принцип приходится учитывать из-за переездов и больших расстояний. Возможно, у нас будет пять — семь групп судей, которые будут разбиты по географическому принципу, чтобы они получали возможность отработать на матчах, проходящих ближе к ним, а соответственно, быстрее возвращаться домой и восстанавливаться. Это пойдет на пользу как для соревнований, так и для самих судей. Но решение о пересмотре географического принципа еще не принято.