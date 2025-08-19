Футбол
19 августа 2025, 14:10

«Рубин» — «Спартак»: дата и время начала матча 6-го тура РПЛ

«Рубин» и «Спартак» встретятся в матче 6-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Рубин» и «Спартак» встретятся в матче шестого тура чемпионата России в субботу, 23 августа. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 14.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Рубин» — «Спартак» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
23 августа 2025, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:2
Спартак

В прямом эфире встречу москвичей и казанцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

После пяти туров «Рубин» набрал 10 очков, «Спартак» — пять. В пятом туре казанцы победили «Ростов» со счетом 1:0, а спартаковцы сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).

РПЛ, 6-й тур
Фролов в матче «Сочи» — «Балтика» ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев
ЭСК РФС поддержала все решения Кукуяна в матче «Зенита» и махачкалинского «Динамо»
Казарцев в матче ЦСКА — «Акрон» ошибочно назначил пенальти в ворота тольяттинцев
Полузащитника «Ахмата» Касинтуру дисквалифицировали на один матч
«Локомотив» мощно стартовал. Но если не научится обыгрывать середняков — ничего не получится
В «Динамо» прокомментировали победу над «Пари НН»: «Надо улучшать текущий результат»
    КХЛ на Кинопоиске

