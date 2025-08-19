«Рубин» — «Спартак»: дата и время начала матча 6-го тура РПЛ
«Рубин» и «Спартак» встретятся в матче 6-го тура чемпионата России
«Рубин» и «Спартак» встретятся в матче шестого тура чемпионата России в субботу, 23 августа. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 14.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Рубин» — «Спартак» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире встречу москвичей и казанцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
После пяти туров «Рубин» набрал 10 очков, «Спартак» — пять. В пятом туре казанцы победили «Ростов» со счетом 1:0, а спартаковцы сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|19
|13
|4
|2
|39-13
|43
|
2
|Зенит
|19
|12
|6
|1
|35-12
|42
|
3
|Локомотив
|19
|11
|7
|1
|41-24
|40
|
4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|
5
|Балтика
|19
|9
|8
|2
|24-8
|35
|
6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|
7
|Рубин
|19
|6
|5
|8
|17-24
|23
|
8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|
9
|Акрон
|19
|5
|6
|8
|22-28
|21
|
10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|
11
|Ростов
|19
|5
|6
|8
|16-22
|21
|
12
|Динамо Мх
|19
|4
|6
|9
|10-22
|18
|
13
|Кр. Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|
14
|Оренбург
|19
|3
|6
|10
|19-29
|15
|
15
|Пари НН
|19
|4
|2
|13
|13-30
|14
|
16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|27.02
|19:30
|Зенит – Балтика
|1 : 0
|28.02
|12:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 0
|28.02
|14:30
|Краснодар – Ростов
|2 : 1
|28.02
|17:00
|Локомотив – Пари НН
|2 : 1
|28.02
|20:00
|Динамо Мх – Рубин
|2 : 1
|1.03
|13:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|1.03
|16:30
|Сочи – Спартак
|- : -
|1.03
|19:00
|Ахмат – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|10
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|17
|1
|7
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4
Новости