«Локомотив» отзаявил Самошникова

«Локомотив» 19 августа отзаявил защитника Илью Самошникова, следует из данных сайта РПЛ.

18 августа «СЭ» сообщил, что защитник в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком». Россиянин уже прошел медосмотр. Сумма сделки составит 350 миллионов рублей плюс бонусы.

27-летний игрок обороны играет за московский клуб с июля 2023 года, его контракт рассчитан до 31 мая 2027 года. В сезоне-2024/25 в 33 матчах забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Также Самошников играл за «Велес», московский «Арарат», «Шинник», московское «Торпедо» и «Рубин».