«Рубин» — «Спартак»: Барко реализовал пенальти «паненкой»

«Спартак» отыграл один мяч в игре 20-го тура чемпионата России против «Рубина» — 1:2.

На 42-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал 11-метровый. Футболист исполнил пенальти ударом «паненкой».

Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Спартак».