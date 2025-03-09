Даку стал первым игроком в истории «Рубина», забившим 10 голов в двух сезонах РПЛ подряд
Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку сделал дубль в первом тайме матча 20-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Как информирует Opta, он стал первым игрок в истории казанцев, забившим 10 голов в двух сезонах РПЛ подряд.
До Даку 10 голов в двух разных сезонах за «Рубин» забивал только Алехандро Домингес (2006 и 2009).
Источник: t.me/optarussia
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|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
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|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
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|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
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|4
|0
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|
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|2
|6
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|
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|10
|2
|6
|2
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|
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|
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|10
|2
|5
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|11
|
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|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
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|
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|0
|3
|7
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
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|1
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|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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