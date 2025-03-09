Даку стал первым игроком в истории «Рубина», забившим 10 голов в двух сезонах РПЛ подряд

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку сделал дубль в первом тайме матча 20-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Как информирует Opta, он стал первым игрок в истории казанцев, забившим 10 голов в двух сезонах РПЛ подряд.

До Даку 10 голов в двух разных сезонах за «Рубин» забивал только Алехандро Домингес (2006 и 2009).