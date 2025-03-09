«Рубин» — «Спартак»: казанцы ведут в счете после первого тайма

«Рубин» обыгрывает «Спартак» по итогам первого тайма матча 20-го тура РПЛ — 2:1.

У казанцев дублем отметился Мирлинд Даку. В обоих голевых эпизодах ему ассистировал Руслан Безруков. Один мяч красно-белых отыграл Эсекьель Барко, который реализовал 11-метровый.

Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Спартак».