«Рубин» обыграл болгарскую «Славию» в товарищеском матче

«Рубин» победил «Славию» из Софии в товарищеском матче — 3:1. Встреча проходила во время тренировочного сбора в Турции.

Казанцы повели в счете благодаря автоголу, на 60-й минуте Олег Иванов удвоил преимущество российского клуба. Болгарский клуб отыграл один мяч спустя 16 минут. Точку в матче на 86-й минуте поставил Никола Чумич.

1 февраля «Рубин» сыграет с «Ботевом» (Болгария) в товарищеском матче.