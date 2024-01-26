«Спартак» и «Зенит» были против переноса игр 21-го тура РПЛ на 23-25 апреля

«Зенит» и «Спартак» выступили против переноса матчей 21-го тура РПЛ на 23-25 апреля, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, 26 января на общем собрании клубов РПЛ в связи с проведением президентских выборов с 15 по 17 марта было принято решение перенести матчи тура на 23-25 апреля. Представители «Зенита» и «Спартака» настаивали на переносе на более раннее время -5-7 марта.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков. На второй строчке «Зенит» (36 очков), на третьей — «Динамо» (32 очка).