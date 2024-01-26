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Сегодня, 16:14

Фабрицио Романо: Угальде отправился на медосмотр перед завершением трансфера в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Манфред Угальде.
Фото Global Look Press

Нападающий «Твенте» Манфред Угальде в ближайшее время станет игроком «Спартака», сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, все детали сделки уже улажены, в ближайшее время футболист отправится на медосмотр перед завершением перехода.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 5 миллионов евро.

Ранее журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс сообщил «СЭ», что сумма трансфера Угальде может достигнуть 14 миллионов евро.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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