Фабрицио Романо: Угальде отправился на медосмотр перед завершением трансфера в «Спартак»

Нападающий «Твенте» Манфред Угальде в ближайшее время станет игроком «Спартака», сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, все детали сделки уже улажены, в ближайшее время футболист отправится на медосмотр перед завершением перехода.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 5 миллионов евро.

Ранее журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс сообщил «СЭ», что сумма трансфера Угальде может достигнуть 14 миллионов евро.