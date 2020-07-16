В четверг, 16 июля, состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Казанский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка. Ростовчане с 44-ю очками — на пятой строчке.

Следить за матчем «Рубин» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Ростов»