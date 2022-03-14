«Рубин» — «Ростов»: Полоз открыл счет в матче

«Рубин» принимает «Ростов» в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

На 12-й минуте матча нападающий Дмитрий Полоз забил первый гол в матче, отправив мяч точно под дальнюю штангу. Счет в игре 1:0 в пользу «Ростова».

«СЭ» проводит на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Рубин» — «Ростов».