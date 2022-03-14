«Рубин» — «Ростов»: Лисакович получил прямую красную карточку
«Рубин» принимает «Ростов» в 21-м туре Тинькофф РПЛ.
На 19-й минуте матча нападающий Виталий Лисакович получил прямую красную карточку за то, что сзади попал шипами в область ахилла Хорена Байрамяна.
Счет в игре 1:0 в пользу «Ростова».
Отметим, что начало матча между командами было отложено из-за оказавшейся на поле мыши. Ситуацию разрешил Лисакович, который взял грызуна в руки и отнес за пределы поля, отдав одному из членов штаба казанской команды.
«СЭ» проводит на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Рубин» — «Ростов».
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|
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|3
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|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
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|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
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|31
|
7
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|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
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|8
|5
|7
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|29
|
9
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|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
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|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
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|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
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|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
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|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
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|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|1 : 2
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7
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