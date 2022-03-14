«Рубин» — «Ростов»: Лисакович получил прямую красную карточку

«Рубин» принимает «Ростов» в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

На 19-й минуте матча нападающий Виталий Лисакович получил прямую красную карточку за то, что сзади попал шипами в область ахилла Хорена Байрамяна.

Счет в игре 1:0 в пользу «Ростова».

Отметим, что начало матча между командами было отложено из-за оказавшейся на поле мыши. Ситуацию разрешил Лисакович, который взял грызуна в руки и отнес за пределы поля, отдав одному из членов штаба казанской команды.

«СЭ» проводит на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Рубин» — «Ростов».