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«Рубин» — «Ростов»: Лисакович получил прямую красную карточку

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Рубин» принимает «Ростов» в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

На 19-й минуте матча нападающий Виталий Лисакович получил прямую красную карточку за то, что сзади попал шипами в область ахилла Хорена Байрамяна.

Счет в игре 1:0 в пользу «Ростова».

Отметим, что начало матча между командами было отложено из-за оказавшейся на поле мыши. Ситуацию разрешил Лисакович, который взял грызуна в руки и отнес за пределы поля, отдав одному из членов штаба казанской команды.

«СЭ» проводит на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Рубин» — «Ростов».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
14 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ростов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
0
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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Локомотив – ЦСКА
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13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
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